Nos últimos anos, as holdings passaram a ocupar espaço central nas estratégias de organização patrimonial no Brasil. Vendidas como solução eficiente para proteção de bens, economia tributária e planejamento sucessório, tornaram-se quase um padrão no discurso de mercado. A promessa é direta: reduzir custos, evitar conflitos familiares e simplificar o futuro. No entanto, essa narrativa, quando tratada de forma genérica, ignora a complexidade inerente a esse tipo de estrutura.\nO avanço desse modelo está ligado ao ambiente brasileiro, marcado por elevada carga tributária e constantes mudanças legislativas. Diante disso, qualquer alternativa que prometa previsibilidade e eficiência tende a ganhar rápida adesão. Escritórios e consultorias passaram a estruturar holdings como um produto replicável, muitas vezes desconsiderando que cada patrimônio possui características próprias e exige análise técnica individualizada.