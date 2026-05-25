A discussão sobre o fim da escala 6x1 e a adoção da jornada 5x2 ganhou força no Brasil e deixou de ser apenas uma pauta sindical para se tornar um debate econômico, social e de saúde pública. Atualmente, segundo levantamento do Ministério do Trabalho com base em mais de 50 milhões de vínculos registrados no eSocial, cerca de 66,8% dos trabalhadores brasileiros já atuam em jornadas próximas do modelo 5x2, enquanto 33,2% ainda permanecem na escala 6x1. Isso representa aproximadamente 30 milhões de pessoas trabalhando cinco dias por semana e quase 15 milhões submetidas à jornada de seis dias de trabalho para apenas um de descanso.\nOs setores mais ligados à escala 6x1 estão concentrados principalmente no comércio, supermercados, restaurantes, hotéis, serviços de limpeza, segurança privada e parte da indústria. A maioria desses trabalhadores pertence à iniciativa privada. No funcionalismo público, a escala predominante já é 5x2, especialmente nas áreas administrativas. Apenas setores específicos, como saúde, segurança e plantões essenciais, mantêm escalas diferenciadas.