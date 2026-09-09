O famoso quadro ‘O Grito da Independência’, pintado por Pedro Américo, exerceu grande poder imagético, moldando uma memória visual idealizada e heroica sobre a independência do Brasil. Comemorado inicialmente na corte, o aniversário do 7 de setembro expandiu-se para as ruas, enfatizando o civismo e a identidade nacional. Entretanto, aquela independência proclamada ainda estava longe de ser consumada!\nO grito de independência do Brasil-colônia pelo fim da submissão à metrópole portuguesa não veio acompanhado pôr reparações e ressarcimentos históricos. Durante séculos o ouro, a madeira, o açúcar e as riquezas abarrotaram navios e singraram os mares rumo à Europa. No Brasil, ficaram as sequelas da escravização, os latifúndios, a devastação das matas e a pobreza. Foi um cenário desolador, no qual nossos antepassados derramaram sangue, suor e lágrimas!