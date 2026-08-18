Estamos acompanhando o movimento dos agora candidatos e seus marqueteiros em Goiás. Alguns profissionais, vindos de outras regiões, estão divulgando suas estratégias de campanha. Entendo que estratégias devem ser mantidas em sigilo. Revelá-las não nos parece estratégico.\nNeste mesmo jornal, na edição de 04/03/2024, foi publicado o artigo O marqueteiro, em que destaquei observações sobre um marqueteiro imaginário para exemplificar a atuação de profissionais que, às vezes, desviam-se do objetivo único de uma campanha: vencer a eleição.\n“... Colega do DF pediu para eu receber um amigo dele a quem sugeriu me ouvir sobre o cenário político para as eleições em Goiânia, porque vinha fazer uma campanha na Capital. Recebi o colega do meu colega. Perguntou sobre o ambiente para a eleição à Prefeitura.”