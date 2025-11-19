A aproximação da Black Friday marca o início do período de maior fluxo de vendas no ano no comércio varejista, um momento de grande expectativa, que vai até o Natal. É um termômetro crucial para avaliar a saúde econômica do setor e as perspectivas para o próximo ano.\nNo cenário nacional, o clima é de otimismo para a Black Friday, com projeções que indicam uma movimentação superior a R$ 13 bilhões em todo o Brasil. Em Goiás, as expectativas não são diferentes, mas guardam uma certa cautela. O comércio estadual almeja superar o volume de vendas da Black Friday de 2024, então calculado em R$ 738 milhões. Apesar do atual cenário econômico, com juros de 15% ao ano, este crescimento esperado reflete a confiança do setor produtivo no poder de consumo dos goianos e na capacidade de adaptação do setor.