O mercado imobiliário de Goiás inicia 2026 com um sentimento raro em ciclos econômicos desafiadores: otimismo ancorado em dados, diálogo institucional e crescimento sustentado. Não se trata de euforia passageira, mas do resultado de um trabalho contínuo de articulação, planejamento e maturidade do setor, especialmente no segmento de desenvolvimento urbano e loteamentos.\nO ano de 2025 foi decisivo. Em meio à transição política nos municípios, com novas gestões assumindo as prefeituras, o setor imobiliário da Região Metropolitana de Goiânia – e de outras cidades estratégicas do Estado – intensificou a sua participação nos debates municipais sobre planejamento urbano.\nA Associação dos Desenvolvedores Urbanos (ADU), em parceria com o Secovi Goiás, esteve presente em grupos técnicos, nas discussões sobre leis complementares dos planos diretores e no diálogo direto com secretarias, equipes técnicas e prefeitos, como ocorreu em Goiânia. Essa aproximação institucional permitiu avançar em ajustes regulatórios fundamentais para garantir segurança jurídica, previsibilidade e desenvolvimento ordenado das cidades.