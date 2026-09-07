A celebração dos 204 anos da Proclamação da Independência é acompanhada pelo 32º Grito dos Excluídos, atividade que congrega igrejas, pastorais, movimentos sociais e entidades civis com o objetivo de dar visibilidade e voz às pessoas que sofrem diferentes formas de exclusão. Esta iniciativa nasceu no seio da Igreja Católica, em 1995, como resultado da 2ª Semana Social Brasileira. Posteriormente, recebeu a adesão de diferentes grupos e entidades que viram na proposta oportuna ocasião para somar forças nas lutas pelos direitos sociais.\nA tradição bíblica fala do Senhor Deus que se revela na palavra e que deseja ser escutado por seu povo: “Escuta, Israel!” (Dt 6,4). Na verdade, um Deus que estabelece diálogo, pois Ele também escuta o seu povo. “Eu vi a humilhação de meu povo no Egito e ouvi o seu clamor por causa da dureza dos feitores. Sim, eu conheço o seu sofrimento” (Ex 3,7).