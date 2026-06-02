A saúde pública exige respostas rápidas. Quem vive a rotina da gestão sabe que muitos problemas das unidades não dependem de soluções complexas, mas acabam demorando por causa da burocracia. Um vazamento, uma infiltração, uma porta quebrada ou pequenos reparos podem comprometer o funcionamento da unidade e impactar diretamente o atendimento à população.\nPara enfrentar essa realidade, a Prefeitura de Goiânia criou o Programa de Autonomia Financeira das Unidades de Saúde (Pafus), sancionado em 18 de maio pelo prefeito Sandro Mabel. O programa representa uma mudança importante na gestão da rede municipal: menos burocracia, mais eficiência e decisões mais próximas de quem conhece a realidade das unidades.\nO Pafus vai descentralizar recursos para 117 unidades da rede municipal, permitindo mais agilidade na solução de demandas do dia a dia, com responsabilidade e transparência. Em 2026, a previsão é de repasse de cerca de R$ 10 milhões. A partir de 2027, o investimento anual deverá chegar a R$ 20 milhões.