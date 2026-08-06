Há no Brasil uma nova pedagogia da ilusão. Ela não vem mais apenas dos velhos estelionatários de balcão, dos profetas de pirâmide, dos pastores do lucro fácil ou dos gurus de internet que prometem enriquecer o pobre com três aulas gratuitas, agora ela vem também com cheiro de decorado novo, café expresso, maquete iluminada, e a frase mais perigosa do mercado imobiliário brasileiro: a parcela cabe no seu bolso.\nO imóvel na planta, que poderia ser uma forma legítima de compra, virou em muitos casos um falso investimento popular. O sujeito não consegue comprar a casa própria, então inventaram um jeito de fazê-lo acreditar que pode comprar um pedaço temporário do sonho.\nNão tem renda para financiar, não tem reserva para a entrega das chaves, não sabe o que é INCC, não calcula saldo devedor, não entende cessão de direitos, não imagina o custo de escritura, registro, ITBI, financiamento, corretagem, condomínio, taxa, distrato, retenção, mas sai da sala de vendas convencido de que fez um investimento inteligente. Sai orgulhoso. Sai adulto. Sai proprietário de uma promessa.