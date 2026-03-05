No último dia 24, completaram-se 94 anos da conquista do voto feminino no Brasil. Não foi algo fácil. Foi uma batalha árdua que contou com gerações de mulheres que buscavam o direito de influírem na política. Dizia-se que as mulheres não precisavam votar, pois eram representadas pelos pais, quando solteiras, e pelos maridos, quando casadas. Seu voto era desnecessário.\nInicialmente, o voto das mulheres era facultativo; enquanto o dos homens, obrigatório. Era assim porque o Código Civil de 1.916 estabelecia a necessidade da mulher casada de obter a autorização do marido para realizar os atos da vida civil.\nQuase um século depois, as mulheres não apenas consolidaram o direito ao voto, como totalizam, segundo dados obtidos no dia 1º de março de 2026, 82.546.809 eleitoras aptas a votar, representando 52,85% do eleitorado total.