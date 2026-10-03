Em Goiás, as mulheres são a maioria do eleitorado, e correspondem a 53% do total de eleitores. Nacionalmente, também são maioria, representando 52,84% do total de votantes. Mas, na corrida eleitoral, são apenas 34,85% do total de candidaturas do país, e, em 2022, somente 91 foram eleitas deputadas federais, o que equivale a apenas 17,7%. Será que esses dados mostram que a cota de gênero não funciona?\nA cota de gênero foi instituída em 1997 para promover uma participação mais igualitária entre homens e mulheres nas disputas para cargos legislativos, e exige que os partidos preencham no mínimo 30% das vagas com candidaturas de cada gênero. Para garantir condições efetivas de disputa, a regra obriga que seja destinado pelo menos 30% dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), além de 30% do tempo de propaganda gratuita.