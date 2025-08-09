Maria Angela tem 70 anos e caminha, todos os dias, três quarteirões até o posto de saúde. Ela faz um trajeto curto, mas repleto de perigos: calçadas quebradas, cruzamentos sem sinalização e motoristas apressados que ignoram a faixa de pedestres. Maria representa milhões de brasileiros que caminham não por escolha, mas por necessidade — e que, mesmo assim, seguem invisíveis no planejamento urbano.\nIsso porque o debate sobre mobilidade costuma girar em torno de quem está dentro dos veículos: motoristas presos no trânsito, motociclistas correndo para cumprir prazos de aplicativos, passageiros reclamando da tarifa do ônibus. Mas raramente falamos de quem está a pé — a forma de deslocamento mais básica e mais ignorada nas cidades brasileiras.\nEssa omissão, entretanto, custa vidas. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, em 2021, 5,35 mil pedestres morreram em acidentes de trânsito no Brasil. Eles são a terceira maior vítima do sistema viário, atrás apenas de motociclistas (35%) e ocupantes de automóveis (22%). E eles não são figurantes: são vítimas recorrentes da pressa e da falta de planejamento.