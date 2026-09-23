Nas eleições de 2026 para o governo de Goiás, nós, da Unidade Popular pelo Socialismo, apresentamos uma alternativa à velha política das oligarquias, dos latifundiários e dos grandes empresários. Enquanto os mesmos grupos prometem “desenvolvimento”, “segurança” e “oportunidades”, nós sabemos quem paga a conta: a classe trabalhadora, as mulheres, a juventude e o povo pobre.\nÉ nesse cenário que apresentamos a candidatura ao governo de Goiás, com Caymmi Henrique, como vice. Ela nasce das lutas das ruas, das ocupações, dos locais de trabalho e da organização das mulheres trabalhadoras. Tenho 54 anos, sou natural de Anápolis, servidora pública da Justiça Federal e coordenadora estadual do Movimento de Mulheres Olga Benário, e não sou uma política profissional.\nNossa candidatura foi oficializada em 2 de agosto, na Ocupação de Mulheres Maria Augusta Thomaz, em Goiânia. Para nós, isso não é apenas um símbolo: é uma demonstração concreta de onde estamos e de quem queremos representar.