As palavras que intitulam este artigo são do Papa Leão XIV. Ele as pronunciou em seu primeiro discurso ao mundo quando eleito, e foi apresentado no balcão da Basílica de São Pedro, em Roma. O novo Papa começou sua saudação aos fiéis que lotavam a Praça de São Pedro, dizendo: “A paz esteja com todos vós!” Recorda a saudação de Jesus ressuscitado aos discípulos segundo o evangelho de São João.\nContinuou o Papa: “Esta é a paz de Cristo Ressuscitado, uma paz desarmada e desarmante, que é humilde e perseverante. Que vem de Deus, do Deus que nos ama a todos incondicionalmente”. Quando escreveu sua mensagem para o 59º Dia Mundial da Paz, celebrado no dia 1º de janeiro de 2026, quis o Papa Leão retomar a afirmação acima e desenvolver sua reflexão a partir dessa afirmação que contém em si uma força de interpelação.