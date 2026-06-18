Ampliar o acesso ao crédito, simplificar a relação entre o Estado e o cidadão e apoiar quem empreende são desafios para o desenvolvimento econômico — especialmente em um cenário em que a digitalização avança. Nesse contexto, iniciativas que combinam tecnologia, inclusão financeira e políticas públicas ganham relevância. O Pequi Bank, surge para simplificar essa experiência para a população.\nO nome não é só um detalhe. O pequi é um dos símbolos mais reconhecidos da cultura goiana — presente na culinária e no cotidiano da população. Ao adotar essa identidade, o projeto aproxima inovação e pertencimento, conectando soluções digitais à realidade local.\nA iniciativa, conduzida pela GoiásFomento, cria um ambiente digital integrado que reúne programas sociais, linhas de crédito, contas e meios de pagamento. O cidadão não precisa acessar diferentes canais para obter serviços.