O mês do trabalhador nos convida à reflexão para além da produtividade e indicadores financeiros – é um chamado para olhar o trabalho como instrumento de dignidade, pertencimento e transformação social. No cooperativismo, essa reflexão ganha um significado ainda mais profundo: pessoas não são recursos, são protagonistas.\nColaboradores são, portanto, o diferencial de um modelo de negócio, visto que conectam propósito e desenvolvimento humano. Em uma cooperativa, por exemplo, pessoas não apenas executam processos ou oferecem produtos financeiros, mas também impactam positivamente as comunidades em que atuam.\nDiferentemente de instituições financeiras tradicionais, onde a lógica hierárquica e a maximização do lucro muitas vezes conduzem as decisões, o cooperativismo parte do interesse coletivo. Isso significa que os seus trabalhadores têm um papel estratégico e transformador, materializando valores cooperativistas como colaboração, ética, responsabilidade social e inclusão financeira, tanto no relacionamento com cooperados quanto com a sociedade.