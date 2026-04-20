O Produto Interno Bruto do Brasil (PIB) é oficialmente calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), instituição federal, vinculada ao Ministério do Planejamento, promovendo coleta de dados em todo o território nacional. Além do PIB, esse instituto também realiza pesquisas nas áreas de Saúde, Educação, meio ambiente e cartografia, além e outros de natureza política e socioeconômica.\nOs dados apresentados pelo IBGE, são elementos de grande relevância para a construção de políticas públicas de desenvolvimento dos diversos entes políticos, sejam eles a própria União, Estados e Municípios. Naturalmente, o setor privado (incluindo também federações, associações e sindicatos) fazem uso dos números desse instituto, para a construção de cenários econômicos, planejamento estratégicos, definição de níveis de investimentos e de demais de interesse empresarial.