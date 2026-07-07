O agronegócio brasileiro vive um dos momentos mais desafiadores dos últimos anos. Na agricultura e na pecuária, o cenário é marcado pelo aumento dos custos de produção, margens mais apertadas, dificuldade de acesso ao crédito e crescimento do endividamento. Produzir continua sendo uma atividade eficiente, mas financeiramente cada vez mais desafiadora.\nÉ verdade que algumas cadeias produtivas vivem momentos mais favoráveis, mas, de forma geral, o cenário é de grande preocupação. Produzir continua sendo uma missão cada vez mais complexa e arriscada, exigindo eficiência máxima para manter a atividade economicamente viável.\nDiante dessa realidade, esperava-se que o Governo Federal apresentasse um Plano Safra capaz de enfrentar os principais problemas do setor. No entanto, o programa anunciado em 30 de junho trouxe mais publicidade do que soluções efetivas para quem produz.