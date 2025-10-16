A polarização política entre esquerda e direita, que chegou a extremos com a tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023, tende a arrefecer diante da firme atuação do governo federal e do Supremo Tribunal Federal (STF) na defesa da democracia e da soberania nacional. Pesquisas recentes mostram o presidente Lula liderando a sucessão em todos os cenários, enquanto o bolsonarismo perde força após ver seus principais líderes condenados e a bandeira do patriotismo mudar de lado, após a subserviência ridícula aos Estados Unidos.\nEsse quadro aponta para a possibilidade de reeleição do presidente Lula ainda no primeiro turno, acompanhado por uma bancada expressiva no Congresso Nacional. Mas como se desenha a situação em Goiás? Historicamente conservador, o nosso estado vem sendo beneficiado pelas políticas públicas do governo federal que fortalecem os trabalhadores e o setor produtivo.