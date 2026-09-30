Estamos em período de eleições e os candidatos para os cargos executivos e legislativos, neste momento da propaganda eleitoral, apresentam várias ideias e projetos em seus programas. Porém, nada se fala de concreto em relação às propostas referentes à gestão e à governança dos recursos hídricos e ao saneamento básico. Se bem que pode-se notar que a maioria dos candidatos não sabe, não entende e não se interessa pelo assunto.\nParece que água e esgoto não dão votos. São políticos que não conhecem o estatuto do seu partido e não sabem quais são as suas atribuições como mandatários para o desenvolvimento tecnológico, social e ambiental do nosso país.\nNaturalmente, um político é um indivíduo partidário que tem uma ideologia e valores que defende para a sociedade, buscando obter aceitação por meio de mobilização e de votos na disputa eleitoral. Entretanto, para além disso, o Poder Público ainda tem muito o que fazer para a proteção dos mananciais e garantir a água em quantidade e qualidade para as futuras gerações.