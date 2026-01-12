O POPULAR destacou em editorial um tema de grande relevância para a administração pública. Nele, faz referência aos Credeqs, um projeto importante e inovador implementado em nossos governos, o que torna necessários alguns esclarecimentos. Faço a defesa desse programa não por vaidade ou disputa de narrativa, mas por respeito à verdade, às políticas públicas adotadas e, sobretudo, às pessoas atendidas por essa iniciativa.\nOs Credeqs integraram o planejamento estratégico de governo, sendo apresentados na campanha de 2010 como política pública médico-social, voltada ao acolhimento, tratamento e reinserção de dependentes químicos. O projeto foi pioneiro no Brasil, construído com base em estudos técnicos e critérios clínicos.\nO projeto arquitetônico das unidades foi elaborado com muito cuidado. À época, o enfrentamento à dependência química era, e continua sendo, um dos maiores desafios sociais. Os Credeqs surgiram como resposta concreta e humanizada a um problema complexo, que não admite soluções simplistas.