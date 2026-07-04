Em um mundo marcado por conflitos, polarizações e incertezas, falar de paz é muito mais do que defender a ausência de guerras. É falar de justiça social, inclusão, oportunidades, segurança alimentar, desenvolvimento econômico e confiança entre as pessoas. Por isso, o tema “Cooperativas por um Mundo Pacífico”, escolhido pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI) para o Dia Internacional das Cooperativas de 2026, traduz com precisão a essência desse modelo de negócio.A paz não se constrói apenas entre governos. Ela nasce todos os dias nas comunidades, quando pessoas se unem para produzir, empreender, compartilhar prosperidade e encontrar soluções para desafios comuns. É exatamente isso que fazem as cooperativas.No Brasil, elas desempenham papel decisivo na segurança alimentar. Metade dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros é produzida por cooperativas agropecuárias, responsáveis também por mais de 50% da safra nacional de grãos e por cadeias estratégicas como leite, carnes, café, soja, milho e hortifrutigranjeiros. Mais de 70% dos cooperados desse ramo pertencem à agricultura familiar, segmento responsável por grande parte dos alimentos consumidos no País. Produzir alimentos é também promover estabilidade social e fortalecer a paz.Em Goiás, o cooperativismo impulsiona praticamente todas as grandes cadeias do agronegócio. As cooperativas do agro demonstram que é possível conciliar eficiência, inovação e sustentabilidade, fortalecendo milhares de produtores rurais por meio do acesso à tecnologia, assistência técnica, armazenagem, industrialização e mercados competitivos.Mas a contribuição das cooperativas vai muito além do campo. Cooperativas de reciclagem oferecem trabalho digno e renda a pessoas que antes viviam em situação de vulnerabilidade. Em muitas delas, a maioria dos cooperados é formada por mulheres responsáveis pelo sustento de suas famílias. Ao transformar resíduos em riqueza, essas organizações também transformam vidas e promovem inclusão social.As cooperativas de crédito democratizam o acesso aos serviços financeiros, impulsionando pequenos empreendedores, produtores rurais e empresas de todos os portes. Já as cooperativas de saúde ampliam o acesso da população a atendimento médico e odontológico de qualidade, contribuindo para o bem-estar e a dignidade das pessoas.Esse é o grande diferencial do cooperativismo. Mais do que gerar resultados econômicos, ele distribui oportunidades e promove valores como democracia, solidariedade, equidade e participação. Enquanto empresas convencionais priorizam a remuneração do capital, as cooperativas colocam as pessoas no centro de suas decisões.Ao escolher o tema do CoopsDay 2026, a ACI reconhece justamente essa capacidade das cooperativas de construir pontes, fortalecer comunidades e ampliar a confiança entre as pessoas. Em tempos de fragmentação social, elas demonstram que a cooperação continua sendo um dos caminhos mais seguros para construir uma sociedade mais justa, inclusiva e, sobretudo, mais pacífica.