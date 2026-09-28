Goiás é um estado abençoado. Tem a localização muito boa, gente trabalhadora e condições de acolher quem chega atrás de uma vida melhor. Mas tem uma pergunta que eu me faço há muitos anos: se o nosso estado é tão bom, tão rico e tão fértil, como é que tanta gente ainda sofre com coisa básica?\nNo Entorno falta água e emprego. Na Grande Goiânia se perde o dia no ônibus. Em Anápolis, quem trabalha na fábrica não sabe se ela fica quando o incentivo acabar. Na região do agro, o custo de vida acaba com o orçamento das famílias.\nNo Sul e no Sudeste, o filho estuda em Catalão e trabalha longe. No Norte e no Nordeste, o médico não fica e falta água na zona rural. No Oeste e no Noroeste tudo fica longe, do hospital à estrada.\nTudo em governo é foco, e o meu é cuidar das pessoas, a começar pela saúde: tem gente esperando anos por cirurgia e por exames. Na minha infância tive muitos problemas de saúde, e vi o sofrimento dos meus pais em busca de atendimento. Vamos resolver: a fila vai andar, e a pessoa vai acompanhar pelo celular a previsão para o seu atendimento.