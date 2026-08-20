A corrupção eleitoral dilacera o ethos social e fere a democracia. Ela se revela, particularmente, no abuso do poder econômico, na compra de votos, no uso indevido dos recursos públicos e na divulgação de notícias falsas.\nA compra de votos, em seus distintos procedimentos, determina a má qualidade do Congresso Nacional, das assembleias legislativas e dos governos. Por isso, foi dado início a uma Campanha Nacional ‘Por um Brasil sem compra de votos’, para durar até 2032. Esse movimento reúne mais de 70 coletivos de 14 estados e consta, também, do lançamento do selo ‘Não compro voto’.\nEm Goiás, quase trinta entidades assinam um manifesto contra a compra de votos. E lançarão a Campanha no próximo dia 20 de agosto, às 9 horas, no auditório da Assembleia Legislativa. Em seguida, serão formados Coletivos e Comitês Populares de Fiscalização Eleitoral.