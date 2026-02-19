Fenômenos sociais nunca surgem do acaso. Alguns deles, fruto de despropósitos, se alimentam de brechas históricas, se fortalecem na nossa desatenção ou mesmo na subestimação da necessidade de enfrentamento, no seu nascedouro. O chamado Movimento Legendários é um desses casos.\nÀ primeira vista, pode parecer apenas mais uma excentricidade coletiva, caricata, dessas que arrancam risadas de surpresa com tentativa de redução da inteligência humana ou uma simples indignação passageira. Mas reduzir esse tipo de movimento à mera patetice é um erro e risco muito graves.\nPor trás da aparência risível, esse tipo de movimento esconde algo muito mais perigoso: a reafirmação de um machismo estrutural histórico, que sempre foi violento, com um viés excludente, profundamente desigual e que não quer se render. Enquanto a legislação tenta avançar no combate ao machismo estrutural, esse tipo de movimento tenta se amparar na boa fé, na ingenuidade e até na falta de uma reflexão mais aprofundada e até mesmo cognitiva do despropósito desse movimento.