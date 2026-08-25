Em agosto, é comum aquela névoa cinza e aquele cheiro de queimada no ar, que às vezes nos leva a manter janelas fechadas mesmo sob “aquele” calor. Também são comuns as notícias de incêndios em unidades de conservação importantíssimas para Goiânia e Região Metropolitana, como o Jardim Botânico e o Parque Altamiro, no caminho para Anápolis. Até hoje são visíveis as sequelas que os últimos anos deixaram nessas unidades.\nEntre as áreas destruídas pelo fogo também estão espaços reflorestados pelo Instituto Plantadores - como o incêndio de 2022 que atingiu um dos nossos principais plantios, no residencial Veredas dos Buritis, na região Sudoeste da capital. Embora trabalhemos na prevenção, promovendo a limpeza e fazendo aceiros, os meses de agosto a outubro nos deixam muito apreensivos e temerosos. Isso porque nosso trabalho pode ser destruído em questão de minutos.