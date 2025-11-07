A água deve ser considerada uma variável de restrição para qualquer plano de desenvolvimento e atividades produtivas. Em relação ao abastecimento, a Organização Mundial das Nações Unidas – ONU preconiza que um ser humano que vive em cidade precisa de 110 litros de água por dia para atender as necessidades de consumo e higiene.\nAs várias espécies de animais consomem aproximadamente de meio até cem litros por dia. Por exemplo, um boi chega a consumir oitenta litros por dia. Na indústria de transformação a água tem uma grande diversidade de aplicação e dependendo do produto fabricado consome bastante.\nNa mineração a água é utilizada em vários processos, como no controle de poeiras, no processamento de minerais e para o consumo e necessidades sanitárias dos funcionários, e dependendo do tipo do mineral explorado retira-se mais água do que minério. A agricultura irrigada, dependendo dos usos múltiplos da bacia hidrográfica pode ser considerada o uso de maior consumo, e é utilizada para suprir a deficiência de água para as plantações.