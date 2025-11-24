“Skindô” ou “Esquindô” não tem um significado próprio, mas é uma junção de sons sem sentido, usado na música popular brasileira. A palavra é usada em cantigas de roda e festas de carnaval, e a sua função é mais sonora do que semântica. O termo também aparece em outras expressões e músicas, como samba.\nEm sentido jocoso pode significar uma farra correndo frouxo, sem controle. E aí vem a pergunta: a prisão domiciliar é uma festa, uma farra, um faz de conta para alguém que responde a um processo criminal e é beneficiado com esse tipo de restrição?\nPois bem. A prisão domiciliar ocorre quando o réu fica proibido de sair da sua residência até ser julgado, ou após seu julgamento, como medida de pena, em casos já julgados, após ter cumprido parcialmente essa medida. Chama-se prisão domiciliar a permanência total do preso em sua residência, ou seja, vinte e quatro horas diárias, durante a pena estabelecida.