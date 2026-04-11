A maturidade de uma nação se mede pela capacidade de debater soluções reais para problemas complexos, sem atalhos populistas. O atual debate sobre a jornada de trabalho no Brasil erra o alvo já na largada por confundir conceitos fundamentais.\nÉ preciso clareza: 6x1 não é uma jornada, é uma escala. A jornada de trabalho pela nossa Constituição é de 44 horas semanais. Esta distinção não é preciosismo jurídico. Ela revela que grandes segmentos da indústria e da construção civil já operam com sucesso na escala 5x2 há anos, sem necessidade de imposição constitucional. O que está em jogo é a redução da carga horária semanal com manutenção salarial, uma equação que, se mal resolvida, pune quem gera emprego.\nA Reforma Trabalhista trouxe o reconhecimento de que trabalhadores e empresários conhecem a realidade setorial e regional melhor do que uma lei produzida em gabinetes distantes. Os instrumentos de convenção e acordo coletivo são ferramentas ideais para tratar de escalas. Setores com sazonalidade de safra, como a agroindústria, ou regimes especiais, já negociam soluções customizadas com eficiência. Constitucionalizar uma escala é engessar o dinamismo do mercado e esvaziar o poder de negociação das categorias.