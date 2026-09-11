Sou advogado, professor e procurador. Quero chegar ao Senado para apresentar mudanças concretas, enfrentar privilégios e melhorar a vida das pessoas.\nMinha primeira proposta é reformar o Supremo Tribunal Federal. Dois terços das vagas serão destinados a juízes de carreira, com metade dessas cadeiras ocupadas por mulheres. Outras três vagas serão reservadas à advocacia e ao Ministério Público. Os ministros terão mandato único de 12 anos, sem recondução. O objetivo é garantir um Supremo mais técnico, equilibrado e independente.\nPara policiais, professores e profissionais da saúde, proponho isenção do Imposto de Renda. São profissionais que protegem, educam e salvam vidas e precisam ser efetivamente valorizados.\nTambém criarei um programa para construir 10 mil casas destinadas a esses servidores. Prefeituras e Estado poderão doar as áreas, enquanto os recursos federais financiarão as moradias e a infraestrutura. Os projetos deverão assegurar escola pública de qualidade para os filhos dos servidores. Não basta entregar uma casa: é preciso oferecer segurança, educação e qualidade de vida para toda a família.