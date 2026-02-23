Em um país que abriga uma das maiores biodiversidades do planeta e, ao mesmo tempo, figura entre os maiores produtores de alimentos do mundo, o debate ambiental não pode ser reduzido a slogans ou antagonismos simplistas. O Brasil precisa superar a falsa oposição entre produzir e preservar. Mais do que isso: precisa consolidar uma lógica de coerência constitucional e justiça econômica.\nA proteção ambiental, no ordenamento jurídico brasileiro, não é uma opção ideológica nem um capricho circunstancial. Trata-se de um dever constitucional. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é reconhecido como direito fundamental, indispensável à qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Esse comando não é retórico. Ele estrutura políticas públicas, orienta decisões judiciais e impõe limites à atividade econômica. Antoine de Saint-Exupéry ensinava: “nós não herdamos a Terra de nossos antepassados, nós a tomamos emprestada de nossos filhos.”