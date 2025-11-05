A recente notícia de que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) devolverá R$ 600 milhões ao governo do estado, que serão aplicados em obras de infraestrutura, desperta uma reflexão sobre prioridades públicas. Quem será realmente beneficiado por esse dinheiro? Em um cenário de déficit expressivo de vagas na educação infantil, a escolha deve considerar o impacto sobre o direito das crianças a creches e pré-escolas.\nOs números mostram um quadro preocupante. Segundo a PNAD Contínua/IBGE 2024, a taxa de atendimento de crianças de 0 a 3 anos na creche em Goiás é de 30%, enquanto a média nacional é 41,2%. Na pré-escola, o índice é de 92,7% das crianças de 4 e 5 anos, ainda abaixo da média do país (94,6%), mesmo sendo uma etapa obrigatória. E mais, 17 municípios goianos não ofertam nenhuma vaga em creche.