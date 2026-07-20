A conquista do UITP Awards 2026 representa um marco histórico para a mobilidade urbana estruturada hoje na Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, a RMTC, e confirma que o serviço ofertado passou a integrar o seleto grupo de sistemas reconhecidos mundialmente, e principalmente, pela excelência em gestão, inovação e foco no cidadão. Mais do que um prêmio, quero reforçar aqui que o reconhecimento internacional valida um modelo de transformação que reposicionou a RMTC como referência em políticas públicas voltadas à qualidade do serviço.\nPara um sistema metropolitano que transporta diariamente mais de 500 mil passageiros, essa premiação demonstra que é possível modernizar o transporte público sem perder de vista sua principal missão: oferecer um serviço eficiente, acessível, sustentável e cada vez mais atrativo para a população.