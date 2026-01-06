O fim de ano é um período de encontros. As casas se enchem, as mesas se alongam e as famílias se reúnem para celebrar, relembrar histórias e projetar desejos para o futuro. É também nessa época que, de forma quase inevitável, surgem reflexões sobre convivência, conflitos, escolhas e, sobretudo, sobre legado, aquilo que deixamos para além dos bens materiais.\nQuando falamos em legado, é comum pensar apenas em patrimônio. Mas, na prática, ele é muito mais amplo. Inclui valores, relações, exemplos e a forma como organizamos aquilo que construímos ao longo da vida. Em famílias empresárias ou com patrimônio relevante, essa reflexão se torna ainda mais necessária, pois a ausência de regras claras costuma transformar o que deveria ser união em fonte de desgaste e conflito.\nUm dos principais erros observados ao longo dos anos é a mistura entre afeto, patrimônio e gestão. Amor e vínculo familiar não podem ser confundidos com decisões patrimoniais ou administrativas. Quando isso acontece, abre-se espaço para expectativas desalinhadas, ressentimentos e disputas que, muitas vezes, poderiam ser evitadas com planejamento adequado e comunicação transparente.