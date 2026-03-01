Dados recentes do INSS revelam um retrato preocupante para o Brasil: entre as profissões com mais afastamentos por transtornos mentais estão profissionais da saúde, professores, trabalhadores de call center, bancários e profissionais de segurança. Burnout, depressão e ansiedade aparecem como consequências de rotinas marcadas por sobrecarga emocional, metas rígidas, jornadas extenuantes e exposição constante ao risco. É difícil não se reconhecer ou lembrar de alguém próximo nesse cenário que eu descrevo.\nO que essas profissões têm em comum? Todas lidam diariamente com pressão intensa e responsabilidade sobre vidas, resultados ou segurança. Exigem atenção permanente, rapidez nas decisões, controle emocional e, muitas vezes, enfrentamento de situações-limite. Há um elemento central que as conecta: o contato humano sob tensão.