Quem empreende hoje não tem um único perfil. A economia goiana é feita por pessoas de diferentes idades, trajetórias, origens e experiências, que encontram formas também distintas de produzir, gerar renda e criar oportunidades.\nEssa diversidade já faz parte da realidade das cooperativas e dos diferentes negócios. O que está mudando é a atenção que empresas e instituições dedicam a ela e a compreensão de que ampliar a participação de diferentes públicos significa ampliar possibilidades para a própria economia.\nNão se trata apenas de reconhecer quem já está empreendendo, mas de entender o que pode fazer com que mais negócios consigam crescer. Acesso a crédito, qualificação, tecnologia e mercado são questões que dizem respeito a qualquer empreendedor, mas podem pesar de maneira diferente conforme a trajetória e as condições de cada grupo.