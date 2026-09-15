Comecei a trabalhar ainda criança, engraxando sapato, vendendo salgado, ajudando no pequeno açougue da família, até me tornar o empresário que gera milhares de empregos. Hoje sou senador da República e trabalho por todos os 246 municípios de Goiás, sem excluir nenhum. Faço isso pensando não em ideologia ou partidos políticos. Faço isso pensando nas pessoas.\nFui feirante, açougueiro, dono de mercadinho, até construir uma trajetória empresarial. Cada uma dessas fases me ensinou a mesma lição, que trabalho não é discurso, é entrega. Essa vivência orienta meu mandato, sei o que é ter pouco e sei o que é a responsabilidade de quem emprega.\nFoi pensando nesse Vanderlan que trabalhou a vida inteira que votei a favor do fim da escala 6x1, garantindo um dia a mais de descanso ao trabalhador sem cortar um centavo do salário. Foi pensando em quem gera empregos que apresentei uma emenda para que o governo compense o empregador, sem repassar o custo ao consumidor. Defendo os dois lados porque conheço os dois.