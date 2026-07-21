Rábula é a pessoa que advoga sem ser formada em Direito. Muito comum no passado, mas com o atual Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) existe hoje a vedação. No entanto, o termo rábula é usado atualmente de forma pejorativa para descrever advogados incompetentes ou sem ética, e a figura histórica do rábula era aquele que atuava sem a formação acadêmica, mas com conhecimento prático da lei.\nPitaco em ato processual se refere à interferência indevida em um processo judicial, seja por parte de um advogado, uma testemunha, uma parte ou qualquer outra pessoa. Faço uma comparação do rábula com pessoas que dão palpite em assuntos jurídicos, principalmente alguns jornalistas, que gostam de fazer esquete em programas televisivos e dando pitacos sem nenhum conhecimento do Direito e falam com uma autoridade que quem escuta imagina ser ele um exímio conhecedor jurídico e é doutor na matéria. É cada aberração e cada asneira mencionada pelo imbecil.