Edgar Morin nos ensina que o pensamento complexo é a arte de ligar o que parece estar separado. Foi isso que me veio à mente ao refletir que a reciclagem do vidro, tão frequentemente associada apenas a ganhos ambientais, pode também ter um papel decisivo na redução de algo tão grave e atual quanto a falsificação de bebidas alcoólicas. A conexão pode não parecer imediata, mas ela existe — e, como lembra Morin, é justamente ao articular esses fios que conseguimos compreender a complexidade do nosso tempo.\nNas últimas semanas, o país acompanhou, estarrecido, notícias de mortes e internações causadas pelo consumo de bebidas adulteradas com metanol. Substância tóxica, o metanol provoca lesões graves no organismo, podendo levar à cegueira e à morte. Por trás dessa engrenagem criminosa, um elemento central sustenta a aparência de legitimidade do produto consumido: a garrafa de vidro. É ela que permite ao falsificador enganar o consumidor.