Pouco tempo atrás, as reclamações sobre as dificuldades geracionais relacionadas às contratações dos Gen Z tomavam conta dos feeds e em reuniões os debates sobre como seria possível trabalhar com esse perfil de pessoas eram acalorados e pouco produtivos, mas se mantinham acontecendo.\nSempre fui uma entusiasta da mistura de gerações e perfis, tive a oportunidade de ter em minha equipe direta, ao mesmo tempo, uma estagiária com seus 20 anos e uma assessora com mais de sessenta. A ginástica cognitiva que eu fazia todos os dias me deixava muito confortável para entender que esse é o mundo atual.\nA ideia de que existirá um “padrão”, já era. A expectativa de vida cresceu, pessoas com mais idade estarão no mercado por mais tempo e precisamos cada vez mais delas. Em contrapartida, os jovens seguem entrando no mercado de trabalho, sem que uma total renovação aconteça, mas com um movimento constante de aglutinação.