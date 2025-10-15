Semanas atrás, Goiânia recebeu sua primeira forte chuva que, sem surpresa, expôs os velhos problemas de infraestrutura que acometem nossa cidade. A alegria pelo fim da seca foi substituída pelo temor, devido a vias tomadas pelas enxurradas, a queda de árvores, e a interrupções do fornecimento de energia elétrica. Fatalmente, o dia foi marcado pela perda de uma jovem, que sofreu um choque elétrico ao atravessar a rua, na qual havia caído um cabo rompido e energizado.\nEm meio à desolação, à sensação de impotência e ao jogo de empurra quanto às responsabilidades, surgem vozes pedindo pelo enterramento das redes de energia elétrica. De fato, as redes subterrâneas são mais robustas e seguras. São quase imunes às intempéries, à intervenção humana e ao manejo inadequado da arborização. Parece a solução perfeita.