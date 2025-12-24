A Prefeitura de Goiânia alcançou uma das maiores distinções nacionais em controle e transparência: o Selo Diamante, categoria mais alta do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). A honraria é concedida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), e a nossa capital foi classificada com nota superior a 95 pontos na Avaliação Nacional de Transparência Pública. Esse resultado prestigia o trabalho técnico e contínuo dos servidores municipais e reafirma o compromisso da gestão com a integridade, a eficiência e o acesso pleno à informação.\nO Selo Diamante não é apenas um prêmio – é um atestado de credibilidade. Ele amplia a confiança da população, aperfeiçoa o relacionamento com os órgãos de controle, fortalece a imagem institucional da cidade e contribui para um cenário mais favorável a investimentos e parcerias. Em uma capital em constante evolução, assegurar informações acessíveis e qualificadas é condição indispensável para uma gestão moderna e orientada ao cidadão.