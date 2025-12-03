A retórica internacional das conferências do clima precisa se traduzir em políticas territoriais robustas. No Brasil, isso passa por uma regularização fundiária que não apenas reconheça a posse, mas que, através da titulação das propriedades rurais, se permita exigir conformidade ambiental. Sem isso, metas climáticas e compromissos como os da COP30 correm o risco de permanecerem no papel.\nA regularização fundiária é frequentemente tratada como assunto técnico e burocrático. Mas ela é peça central da governança ambiental: onde há insegurança de propriedade, proliferam grilagem, desmatamento e conflitos. A titulação responsável cria condições para que políticas públicas — do licenciamento ambiental a mecanismos de mercado climático — sejam aplicadas com eficácia.\nO ordenamento jurídico oferece instrumentos para enfrentar o problema. O art. 51 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias já previa a necessidade de revisão de grandes transferências de terra realizadas entre 1962 e 1987 na Amazônia Legal; a Lei nº 11.952/2009 (a chamada Lei Mangabeira Unger) instituiu um marco para titulação de terras no norte do país; e a Lei nº 13.465/2017 ampliou e modernizou procedimentos a serem aplicados em todo o território nacional. Esses diplomas mostram que o Direito reconhece a dimensão estrutural do problema.