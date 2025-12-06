Aos que creem na criação divina, Gênesis 1:11-13 descreve Deus ordenando que a terra produza plantas e árvores que gerem sementes “segundo suas espécies”, e viu que isso era bom. Mesmo os incrédulos reconhecem os serviços ambientais prestados pela vegetação. As árvores são vitais ao ecossistema e à qualidade de vida.\nAs árvores produzem oxigênio pela fotossíntese e atuam como estoques de carbono, reduzindo CO2 atmosférico. Contribuem para a proteção do solo, amortecendo o impacto das chuvas e favorecendo a infiltração de água por meio das raízes. Essa água infiltra graças ao percurso que faz pelas folhas, ramos e tronco, auxiliando a recarga hídrica.\nOferecem habitat a inúmeras espécies, preservando a biodiversidade. A transpiração vegetal libera expressivo volume de vapor d’água, reduzindo a temperatura. Em áreas urbanas, a sombra pode diminuir até 10 °C, mitigando ilhas de calor. São base das cadeias alimentares, fornecendo folhas, flores, frutos, raízes e sementes.