Em um mundo hiperconectado, onde as fronteiras entre o real e o produzido se confundem, construir e manter uma imagem empresarial sólida deixou de ser apenas uma estratégia corporativa: tornou-se questão de sobrevivência. A reputação é hoje considerada o ativo intangível mais valioso das organizações.\nDe acordo com o relatório Approaching the Future 2025, 61,1% das empresas na América Latina colocam a reputação como prioridade principal — à frente de áreas como comunicação ou liderança responsável. Essa relevância se explica pela influência direta da imagem corporativa na confiança do público e na capacidade de enfrentamento de crises. Um julgamento construído ao longo do tempo, mas pode ser abalado em questão de horas, em crises que, muitas vezes, começam hoje nas redes sociais e numa viralização quase que instantânea.