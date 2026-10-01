Goiânia, muitas vezes, se esquece que é atravessada por rios, córregos e nascentes. A água está no território, mas nem sempre está no nosso campo de visão. Muitos cursos d’água foram canalizados, escondidos ou degradados ao longo do crescimento da cidade, e isso também foi fazendo com que a nossa relação com eles se perdesse.\nA gente costuma perceber é quando a água falta. Quando o nível dos rios e córregos está mais baixo ou quando uma nascente seca, e precisamos economizar em casa. Mas se conectar com as águas da cidade não deve acontecer apenas nos momentos de escassez. Quando conhecemos as histórias de um rio, conseguimos enxergá-lo para além da paisagem. Passamos a perceber os modos de vida que existiram ali, os conhecimentos das comunidades, as transformações que aquele território sofreu e também as escolhas que nos trouxeram até o presente.