Terra de gente acolhedora, generosa, criativa, que habita cenário de belezas e riquezas do Cerrado, Goiás ao longo da história teve a timidez apontada como característica que impedia maior projeção nacional e internacional. Hoje, esse jeito goiano se converteu em mais um trunfo de um turismo próspero, que gera oportunidades de empreender ao mesmo tempo em que contribui para preservar e valorizar o patrimônio e as tradições locais.\nO turismo vem se estruturando e se profissionalizando no estado, com foco em potencial como o roteiro das cidades do ciclo do ouro, sua arquitetura colonial, celebrações religiosas, rios e cachoeiras. E vai desdobrando possibilidades, a exemplo de festivais gastronômicos e culturais e de rotas para a prática de atividades esportivas em contato com a natureza, como o Caminho de Cora.