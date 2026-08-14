Por décadas, o sucesso profissional esteve atrelado a um roteiro perfeitamente previsível. Havia um cronograma social inquestionável ditando as regras: primeiro, a fase dedicada à educação; em seguida, os anos focados na construção da carreira corporativa; e, por fim, a tão aguardada aposentadoria.\nComo a maior parte da sociedade seguia exatamente o mesmo ritmo, as decisões pareciam evidentes. Hoje, no entanto, tentar traçar um plano de carreira rígido para as próximas décadas tornou-se uma verdadeira ilusão.\nEstamos diante de duas transformações estruturais profundas e simultâneas. Primeiro, a longevidade: nossas vidas profissionais podem agora se estender por 50 ou 60 anos. Segundo, o avanço da Inteligência Artificial, que acelera a mudança e torna o futuro do trabalho irremediavelmente imprevisível.