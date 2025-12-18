A sarcopenia é uma síndrome caracterizada pela perda progressiva da massa muscular associada a perda da força muscular e redução do desempenho físico. Derivado do grego, o termo significa “perda da carne” e diz respeito à diminuição da massa muscular (massa magra) no corpo humano.\nSe fizermos uma analogia do termo científico com o desempenho jurídico podemos comparar que ocorre a sarcopenia jurídica quando o profissional deixa de se atualizar por acomodação ou preguiça e para de se aprimorar ou estudar a partir do momento em que logra êxito profissional, seja por passar em um concurso público ou exame para qualquer área da esfera jurídica. Ele perde a motivação para continuar estudando ou se aperfeiçoando na sua área de atuação. Ele praticamente não se recicla mais.\nÉ importante estar sempre atento às mudanças, principalmente na legislação, doutrina e jurisprudência que se alteram diuturnamente, procurando novas estratégias. Atualmente ter o rótulo de acomodado é extremamente lamentável.