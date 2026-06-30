Estima-se que cerca de 75% dos brasileiros, mais de 150 milhões de pessoas, dependam do Sistema Único de Saúde (SUS). O dado evidencia a dimensão dos desafios enfrentados pela saúde pública, que tendem a crescer com o envelhecimento da população, o aumento das doenças crônicas e a necessidade de incorporar novas tecnologias.\nGarantir acesso, qualidade e sustentabilidade exige a busca por modelos de gestão capazes de ampliar resultados. Nesse contexto, a integração entre os setores público e privado tem se mostrado uma alternativa relevante, reunindo competências complementares em benefício da população.\nOrganizações privadas podem contribuir com expertise em gestão, inovação, capacitação profissional e eficiência operacional. O setor público, por sua vez, aporta escala, capilaridade e conhecimento das necessidades locais. Quando essa colaboração ocorre com transparência e foco em resultados, os ganhos podem ser percebidos diretamente pelos pacientes.